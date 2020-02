Arabia Saudita bloqueará el ingreso de inmigrantes que hayan visitado China

El reino prohibió a sus ciudadanos e inmigrantes viajar a China, informó la agencia de prensa saudita estatal. Los ciudadanos sauditas que violen las restricciones serán penalizados, mientras que los inmigrantes no podrán volver al país.

La crisis del coronavirus de China se ha profundizado con el número de muertos que se disparó a 563 el jueves, ya que miles de personas atrapadas en cruceros en cuarentena se suman al pánico global sobre la epidemia.Arabia Saudita no ha reportado ningún caso de coronavirus hasta ahora.

Más de 28,000 personas han sido infectadas en toda China a medida que las autoridades luchan por contener el brote a pesar de obligar a millones a permanecer en el interior de un número creciente de ciudades.

Dos docenas de países han confirmado casos de la enfermedad respiratoria que surgió de un mercado que vende animales exóticos en la ciudad central china de Wuhan a fines del año pasado.

Arabia Saudita no se encuentra entre ellos, aunque los vecinos Emiratos Árabes Unidos han reportado cinco casos confirmados, todos entre chinos que llegaron de Wuhan.

En otras partes del Golfo, Bahrein, Kuwait y Omán han aconsejado a sus ciudadanos que no viajen a China, pero sin ninguna obligación.

Las restricciones de viaje más estrictas, incluidas las cuarentenas, se están extendiendo a medida que se aceleran los esfuerzos mundiales para contener el coronavirus.

Estados Unidos

Estados Unidos ha prohibido temporalmente a cualquier ciudadano no estadounidense que haya estado en China en las últimas dos semanas ingresar a Estados Unidos.

El presidente Donald Trump firmó una orden el viernes negando la entrada a ciudadanos extranjeros, pero la familia inmediata de ciudadanos estadounidenses estaba exenta de esa orden.

Los ciudadanos estadounidenses que regresan de cualquier lugar y han estado en la provincia de Hubei, donde la mayor parte del brote ha ocurrido hasta ahora, en las últimas dos semanas están en cuarentena.

AUSTRALIA

Australia ha prohibido la entrada a cualquier viajero chino o pasajero extranjero que haya estado en China en los últimos 14 días o que haya pasado por el continente durante una escala.

Pero los ciudadanos australianos, los residentes permanentes y sus familias inmediatas estarán exentos de las estrictas medidas.

Los residentes evacuados de Wuhan serán puestos en cuarentena en Christmas Island, un antiguo centro de detención en alta mar en el Océano Índico frente a la costa de Indonesia.

NUEVA ZELANDA

Nueva Zelanda ha cerrado sus fronteras a los extranjeros que lleguen de China después del 2 de febrero, incluidos los pasajeros que pasaron en tránsito.

Los ciudadanos, los residentes permanentes y sus familias aún podrán regresar al país, pero se les exigirá que se queden en casa en "autoaislamiento" durante dos semanas después de su llegada.

ITALIA

Las autoridades en Italia han prohibido todos los vuelos hacia o desde China, Hong Kong, Macao y Taiwán hasta finales de abril. El gobierno allí ha declarado un estado de emergencia por temores sobre el coronavirus: ha habido dos casos en Roma.

No está claro si Italia rechazará a los viajeros de China que lleguen por otros medios, como vuelos indirectos o por tierra o mar.

JAPÓN

Japón ha prohibido la entrada a cualquier persona con síntomas del coronavirus y no se permite la entrada de viajeros de Wuhan, incluso si no tienen síntomas.

La prohibición se extiende tanto a las personas que viajan fuera de la provincia de Hubei como a aquellos con un pasaporte emitido en la provincia.

RUSIA

Los funcionarios suspendieron los viajes turísticos sin visa hacia y desde China. Rusia también cerró su frontera terrestre oriental de 2.609 millas (4.200 km) con China.

Las aerolíneas rusas se encuentran entre algunas de las únicas compañías privadas no chinas que aún vuelan desde y hacia China.

El gobierno ruso también dijo que había dado a las autoridades el poder de deportar a cualquier ciudadano extranjero que sea diagnosticado con el coronavirus.

MONGOLIA

Las autoridades en Mongolia han cerrado la frontera terrestre con China hasta marzo.

Los ciudadanos mongoles tienen hasta el 6 de febrero para regresar a su país de origen si así lo desean. Los viajeros de China, ya sean chinos o no, no pueden ingresar al país.

La frontera entre Mongolia y Rusia también está cerrada a los ciudadanos chinos.

VIETNAM

Vietnam has banned all flights to and from mainland China until May.

Flights to Hong Kong, Macau and Taiwan had been slated for inclusion in the ban but the government this week pulled a u-turn and allowed that travel to continue.

Vietnam is no longer issuing visas to Chinese tourists and trade between the two countries is being advised against by the authorities.

NORTH KOREA

North Korea was one of the first countries to completely shut its borders to travellers and flights from China, introducing the measure on January 21.

SOUTH KOREA

South Korea has banned all foreign travellers who have passed through Wuhan in the past 14 days.

THAILAND

All tourists arriving from China have been asked to provide medical certificates to prove they are free of the virus. Flights between the two countries continue.

KAZAKHSTAN

Officials have suspended all forms of passenger travel to and from neighbouring China. The country has also suspended the issuance of visas to Chinese citizens.



HONG KONG

Hong Kong ha cerrado 10 de los 13 cruces fronterizos terrestres con el continente, redujo el número de vuelos y detuvo sus trenes de alta velocidad y transbordadores a China.

Cualquier persona que regrese a Hong Kong desde cualquier parte de China ahora debe permanecer en cuarentena durante dos semanas.

Taiwán

Las autoridades han decidido prohibir la entrada a todos los ciudadanos extranjeros que han visitado China continental en las últimas dos semanas.

Los visitantes de Hong Kong y Macao aún pueden ingresar al país.

MALASIA

Malasia ha suspendido todas las visas a la llegada de cualquier visitante de la provincia de Hubei.

El país está evaluando la temperatura de todas las personas que viajan hacia y desde China continental para buscar signos de infección.

MOZAMBIQUE

Mozambique ha suspendido las visas para cualquier visitante de China. Aún no se han diagnosticado casos en África.

SINGAPUR

Singapur ha prohibido a los viajeros que han estado en China continental en los últimos 14 días.

También ha prohibido a todos los turistas chinos ingresar al país.

Los ciudadanos de Singapur, los residentes permanentes, los viajeros de otros países y los chinos con pases a largo plazo aún podrán ingresar y salir.

INDIA

India ha cancelado las visas existentes para ciudadanos chinos y viajeros extranjeros que han pasado por el país en las últimas dos semanas.

También ha cerrado su servicio de visas para nuevos solicitantes.

BANGLADESH

Bangladesh ha suspendido la visa al llegar para todos los viajeros de China.

ISRAEL

Israel ha prohibido todos los vuelos entrantes desde China.

El embajador interino de China en Israel tuvo que disculparse después de comparar la prohibición de viajar con el rechazo de los refugiados judíos durante el Holocausto.

MYANMAR

Myanmar ha suspendido la emisión de visas para todos los visitantes de China.

Myanmar no puede analizar muestras por sí mismo, por lo que las envía a Tailandia.

COREA DEL SUR

Corea del Sur ha prohibido temporalmente la entrada de extranjeros si han visitado o permanecido en Hubei en las últimas dos semanas.

LAS FILIPINAS

Las autoridades prohibieron a todos los viajeros de China, Hong Kong y Macao, a excepción de los ciudadanos filipinos y los titulares de visas de residencia permanente.

PAPÚA NUEVA GUINEA

Papua Nueva Guinea ha cerrado sus puertos aéreos y marítimos a todos los viajeros extranjeros de Asia. Su frontera terrestre con Papúa Occidental también se ha cerrado.

INDONESIA

Las autoridades indonesias han prohibido todos los vuelos desde China continental. También han retirado la entrada sin visa para los ciudadanos chinos.

NEPAL

Nepal ha cerrado dos puntos de control en la frontera china durante 15 días.

IRAK

Irak ha prohibido la entrada a todos los extranjeros que viajan desde China.

UZBEKISTÁN

Uzbekistán ha cancelado todos los vuelos desde China.

GUATEMALA

Guatemala ha prohibido a los viajeros no residentes que habían estado en China en las últimas dos semanas.

ARMENIA

Armenia anunció un cambio de sentido en un acuerdo de viaje sin visa con China que comenzó en enero.

TRINIDAD Y TOBAGO

Trinidad y Tobago ha prohibido a los viajeros no residentes que hayan estado en China en las últimas dos semanas.

PARAGUAY

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) suspendió las visas válidas y vigentes a los ciudadanos chinos como medida ante alerta sanitaria internacional a causa de la epidemia de coronavirus.