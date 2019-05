Ateos y creyentes no son tan distintos

Los no creyentes muestran una diversidad significativa, según los resultados del programa global "Understanding Unbelief" para promover la comprensión científica del ateísmo y la no religiosidad presentada días atrás en el Vaticano.

El programa de investigación multidisciplinario dirigido por la Universidad de Kent, en Reino Unido, muestra la naturaleza y la diversidad de la "incredulidad" en seis países, entre ellos Brasil, China, Dinamarca, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.

Los investigadores preguntaron acerca de las actitudes hacia temas como los fenómenos sobrenaturales, como la vida después de la muerte y la astrología, si el "universo en última instancia carece de significado" y qué valores son los más importantes para ellos.

Los científicos utilizaron términos reconocidos internacionalmente para identificar a los incrédulos: ateos (es decir, personas que "no creen en Dios") y agnósticos (es decir, personas que "no saben si hay un Dios o no, y no creen que haya una forma de averiguarlo").

No hay (tantos) ateos "dogmáticos y convencidos"

Las suposiciones populares sobre 'ateos dogmáticos y convencidos' no pasan el escrutinio. No creer en Dios no implica necesariamente la incredulidad en otros fenómenos sobrenaturales y la mayoría de los no creyentes en todos los países estudiados expresaron su creencia en uno o más fenómenos sobrenaturales.

Una suposición común --la de los no creyentes sin un propósito, que carecen de cualquier cosa para atribuir un significado último al universo-- no soporta el escrutinio. La mayoría de los incrédulos respaldan los valores morales objetivos, la dignidad humana y los derechos conexos, y el "profundo valor" de la naturaleza, a tasas similares a las de la población general de sus países.

Los no creyentes y las poblaciones en general muestran un gran acuerdo con respecto a los valores más importantes para "encontrar un sentido en el mundo y en su propia vida". "Familia" y "libertad" se clasificaron de manera elevada para todos ellos, según los resultados del estudio.