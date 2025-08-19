“Lo nuestro no tiene secretos, ha sido caminar y lo seguiremos haciendo”, afirma Rodrigo Paz

Tras avanzar a la segunda vuelta presidencial, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, confirmó que mantendrá la estrategia que lo llevó al balotaje: cercanía con la población, recorridos por todo el país y escucha activa de las necesidades ciudadanas.

“Lo nuestro no tiene secretos. Ha sido caminar, caminar, caminar, y eso es lo que vamos a seguir haciendo en estos dos meses”, afirmó Paz en el programa Que No Me Pierda (QNMP).

A diferencia de campañas centradas en propaganda masiva, el PDC ha optado por una estrategia eminentemente territorial. Paz asegura haber recorrido más de 230 mil kilómetros durante la primera fase de campaña, visitando comunidades rurales, barrios urbanos y zonas fronterizas.

El candidato sostiene que su propuesta se basa en ofrecer un proyecto político con rostro humano, abierto al diálogo con todos los sectores.

“Uno cuando entra a gobernar necesita estabilidad, gobernabilidad y cambiar la economía. Eso solo se logra escuchando al pueblo”, subrayó.

El PDC adelantó que en las próximas semanas retomará recorridos en los nueve departamentos, priorizando zonas consideradas bastiones de la izquierda, donde su mensaje ha tenido eco.

“No son sectores masistas, son sectores de la patria que quieren dialogar y nadie se ha acercado a tener un diálogo real y franco”, señaló Paz.

De cara a la segunda vuelta, el candidato considera que mantener una estrategia horizontal, con contacto directo y sin intermediarios, será determinante para lograr la victoria frente a su contrincante, el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga. “Seguiremos caminando. No vamos a improvisar, vamos a profundizar lo que ya hemos construido”, sostuvo.

