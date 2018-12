El coordinador general de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, lamentó la situación registrada por las inundaciones registradas en el departamento. “Tenemos estimado que aproximadamente 3.000 hectáreas y 2.000 mil familias fueron afectadas" informó Morales.

La Unión de Asociaciones de Productores de Bananos (UNABANA) presentó un complicado reporte de la situación que atraviesa, por las pérdidas sufridas debido a la inundación, el agua superó el metro de altura anegando plantaciones, en tanto afiliados y su entorno claman la ayuda de las autoridades para el sector.

“Entendemos que no se han tomado las previsiones, si no nos estuviéramos en esta crisis actual, creemos que es fundamental que se haga un esfuerzo común (…) el sector bananero está muy complicado, recordemos que hace poco la crisis argentina afectó, viéndose limitada por su situación interna. Estábamos en la última semana próximos a enviar la exportación de banano, pero no se puede hacer porque las plantaciones están sumamente afectadas” enfatizó Morales.

La plataforma en el área urbana sería repuesta en 45 días si el clima lo permite indicó el Ing. Eduardo Antezana, responsable del Tramo de la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras).

“Estamos hablando de realizar la construcción de un puente cajón, con otras características de hormigón armado, sin embargo hasta el momento el registro mantiene que la zona está con lluvias, descansa algunas horas pero continúa lloviendo” añadió Antezana.

La doble vía puente Ichilo – Ivirgarzama permitió no cortar el tráfico interdepartamental, teniendo una variante que es la construcción de una circunvalación que pasa por Entre Ríos y circunda esta localidad.

El sábado se inició con trabajos preventivos de señalización, restricción en los carriles; también se han reportado otros alcantarillados dañados en el sector de Bulo Bulo cerca al retén y en la población de Isarzama, ambos en el trazo antiguo. Antezana explicó que la mayoría de los problemas son en la plataforma antigua, donde las alcantarillas son de menor diámetro, tienen 30 años están desgastadas y merecen un recambio.