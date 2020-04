El coronavirus refleja la cruda realidad de inmigrantes en Ecuador

Ecuador Ecuador

La barranquillera Laura Escandón que reside en Guayaquil, Ecuador, vive una historia de terror pues relató a los medios ecuatorianos que las autoridades de salud tardaron 24 horas en recoger el cadáver de su padre, Johnny Escandón, quién murió de coronavirus. La situación empeora pues con ella, hay 6 familiares infectados y todos comparten la misma vivienda.

Laura, quien desde hace 12 años reside en esa ciudad ecuatoriana, publicó en instagram y Twitter, una serie de videos en los que narraba la difícil situación por la que pasaba su padre, contagiado del coronavirus, y como miles de ciudadanos ecuatorianos, se encuentran en un limbo debido a la mala situación en materia de salud y económica que atraviesa esa nación.

Escandón contó que pudo hacerse exámenes que muestran que ella tiene los pulmones más limpios, pero los de su mamá y hermana están “más comprometidos”.

Tanto la hermana como la madre están en la misma etapa de la enfermedad, contó la colombiana, pero su hermana presenta diarrea desde hace 3 días, lo que dificulta las cosas.

En la cuadra donde vive la afectada, en el norte de Guayaquil, la segunda ciudad en importancia de Ecuador y que ha sido especialmente golpeada por la pandemia, ya han muerto 15 personas en los últimos días, según ella.

La mujer se queja de que no puede conseguir medicamentos ni alimentos, pues hay toque de queda hasta las 12 del mediodía y después de esa hora ni siquiera los automóviles pueden circular.

En cuanto a sus reservas de alimentos, Escandón señaló que solo tiene para darle a su familia cremas de tomates (de sobre) con verduras y que no sabe hasta cuándo le alcanzarán dichas provisiones.

La barranquillera explica que tuvo que salir a comprar medicinas y lo único que pudo comprar fue vitamina C para darles a sus familiares, a quienes no ha visto ningún médico y por ende Escandón no sabe qué medicamentos administrarles.

La familia ha podido solventar los gastos y el tratamiento de su padre, que costó 5.000 dólares, gracias a los ahorros provenientes de un restaurante-bar que está cerrado y de los aportes de algunos políticos colombianos, narró Escandón a la emisora.

La mujer le pide al gobierno colombiano que los traiga de regreso a Colombia para que ellos puedan someterse a tratamiento médico. Ecuador ya completa 3.646 infectados y 180 fallecidos, según cifras oficiales.