Ex Señorita Colombia será sometida a una operación para amputarle un pie

Daniela, Miss Colombia en 2011 y expresentadora de televisión, pensó que sus seguidores y conocidos merecían una explicación después de estar ausente mucho tiempo por su estado delicado de salud, a lo que decidió dar detalles de las complicaciones que tuvo luego de pasar por cuatro cirugías, que fueron necesarias para tratar las consecuencias que trajo para su organismo la presencia de una masa en el abdomen.

La exreina tituló el video que publicó en Instagram con el nombre de “Mi decisión”. En él, Daniela les informó a las personas que tanto se han preocupado durante las últimas semanas por su salud que este sábado le amputarán su pie izquierdo.

“Cuando los médicos entraron a sacarme esta masita se dieron cuenta que estaba pegada a la aorta. Cuando me fueron a retirar la masita, mi aorta se cerró. Tuve una segunda operación, donde los doctores me hicieron una reconstrucción de la aorta, que no funcionó bien con mi cuerpo. Tuve una tercera operación donde la aorta quedó muy bien pero me causó una isquemia desde la parte de mi ombligo hasta los pies”, manifestó en la parte inicial Álvarez.

“Gracias a Dios mis piernas están bien, pero mis pies se vieron afectados, especialmente el izquierdo. La isquemia no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo y eso me llevo a una cuarta cirugía, pero nunca logró llegar la sangre suficiente. Debido a esta situación, mañana tendré mi última operación, donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo. Podría yo tener un pie, pero no sería un pie funcional. Tomé la decisión de tener un pie funcional, una prótesis que me deje bailar, correr bicicleta, nadar, todas las cosas que me gustan”, concluyó la también modelo.

El relato de la expresentadora de Caracol Televisión conmovió a miles de personas en esa red social y generó demasiados comentarios de admiración hacia ella. Varios famosos del mundo del entretenimiento le desearon lo mejor en el procedimiento al que se someterá en cuestión de horas y le recordaron lo valiente que es.