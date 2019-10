Incertidumbre ante la captura de Ovidio Guzmán

Culiacán, México Culiacán, México

La detención de Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo" hizo que las células del cartel de Sinaloa desataran una ola de violencia en Culiacán de tal magnitud que provocó los rumores de que las autoridades lo habrían liberado para evitar represalias contra la población. La ambigüedad empleada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, al anunciar la captura, llevó a diversos medios a dar por hecho que el hijo del Chapo fue liberado.

Durazo confirmó que una patrulla de 30 miembros de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo en sus manos a Ovidio en una vivienda de un fraccionamiento de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa.

“Varios grupos de la delincuencia rodearon la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla” mientras que otros grupos causaban acciones violentas contra los ciudadanos, lo que generó “una situación de pánico” Dijo Durazo en Culiacán.

El titular de la Seguridad Nacional sentenció que con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad culiacanense, los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordamos suspender dichas acciones.

El diario El Universal señaló que el hijo del Chapo fue puesto en libertad para pacificar Culiacán, que vivió una jornada de violencia que incluyó la fuga de 20 o 30 reos de la prisión de Aguarato, que se fueron con los narcotraficantes.

El hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán fue liberado para evitar las represalias de grupos armados en contra de la ciudadanía. La captura de Ovidio, de 28 años, y acusado en Estados Unidos de tráfico de cocaína, de metanfetamina y de marihuana, puso en jaque no solo a la patrulla militar, sino a la ciudad que soportó bloqueos de calles que incluyeron los accesos a esta ciudad.

“Ya no respetan a nadie, y todos corremos riesgo, así como estamos. No tenemos seguridad de nada. Sí me tocó (el tiroteo). Nunca he estado en una guerra pero se oían como si estuviera en una”, dijo Jesús Elías Avitia.

Este mismo habitante de Culiacán lamentó los daños materiales y se mostró temeroso de lo que podía suceder en la ciudad. La situación en Culiacán todavía no se ha normalizado y las autoridades de educación de Sinaloa han anunciado que este viernes se suspenderán las clases en todos los niveles de esta ciudad a fin de salvaguardar la integridad física de la comunidad educativa.

Ovidio es uno de los hijos del Chapo menos conocidos en comparación con el lujo que su hermano Iván Archivaldo exhibe en redes sociales, aunque las autoridades le tenían el ojo puesto desde hace un década. El Chapo Guzmán tuvo diez hijos con sus tres esposas, el más reconocido es Iván Archivaldo por los lujos y extravagancias que presumía en las redes, donde mostraba sus autos de lujo, joyas y animales exóticos.

Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera alias “el Chapo”, está bien y libre, ya se comunicó con su familia, afirmó el abogado José Luis González Meza. La noche de este jueves “la familia me manifestó que ya se había comunicado telefónicamente Ovidio y que está bien, gracias a Dios”, dijo en entrevista para Milenio Televisión.

“Lo único que te quiero decir es que la familia está muy tranquila ya, gracias a Dios; la mamá, las tías, la abuela, todo mundo”, indicó José Luis González Meza a la periodista Azucena Uresti.

“Insisto, Ovidio Guzmán López ya se comunicó con su familia y ya apareció, la verdad es que finalmente él está libre”.