Joven contrata a sicarios para matar a sus padres

Florida, EE.UU. Florida, EE.UU.

Lo menos que se puede pensar, es que un hijo planee la muerte de sus padres, como lo sucedido con una adolescente de 17 años del condado de Lake, Florida, que ha sido apresada después de que las autoridades policiales la acusaran de intentar contratar "asesinos a sueldo" para matar a sus propios padres. Los oficiales dijeron que Alyssa Hatcher robó una tarjeta de débito y sacó más de 1.400 dólares para tratar de pagar a dos personas diferentes para matarlos.

Hatcher es estudiante de una escuela secundaria. Los oficiales dijeron que una pista proporcionada por otro adolescente los llevó a descubrir su plan de matar a sus padres.“Fue muy impactante para mí”, dijo un estudiante a la prensa local. “Es una chica muy dulce. Es muy cariñosa”.

De acuerdo con los registros, la adolescente también admitió haber usado parte del dinero robado para comprar cocaína y el resto se usó en el fracasado plan de asesinato a sueldo, en una entrevista con los agentes, Hatcher admitió que usó $ 100 para comprar cocaína y el resto para pagar a dos personas diferentes para matar a su madre y a su padre.

Según la declaración, la joven dijo que le dio 400 dólares a un amigo para matarlos y luego 900 dólares a un hombre diferente, para que hiciera lo mismo, después de que el asesinato no se consumara en el primer intento. Los oficiales lo descubrieron después de que un adolescente se adelantó diciendo que Hatcher le dio mucho dinero al amigo de esa persona para encontrar a alguien que matara a sus padres.

El padrastro de Hatcher es teniente del Departamento de Policía de Clermont y ha trabajado allí durante 31 años. El jefe de policía de Clermont dijo: “Este es un ejemplo importante de cómo ver algo, decir algo juega un papel importante en la prevención del delito y la protección de las personas en nuestra comunidad”.

Fred Jones, sargento del condado de Lake, dijo que hasta ahora, el motivo de Hatcher para querer la muerte de sus padres no está claro.“Los padres son buenas personas, ciudadanos sobresalientes. Era solo alguien que, por cualquier razón, simplemente no quería a sus padres”, indicó Jones. Hasta el momento, la fiscalía no ha decidido si intentará acusar a Hatcher como adulto.