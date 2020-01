Justin Bieber inicia su año de regreso con nuevo single

La estrella canadiense del pop Justin Bieber lanzó el viernes su primer single en cuatro años, dando inicio a su retorno a los estudios de grabación en 2020, un año en que editará un nuevo álbum, saldrá de gira y participará en una serie documental.

El artista de 25 años, quien encontró la fama siendo un adolescente con cara de bebé, dijo a sus fans el mes pasado que lanzaría su quinto álbum de estudio en 2020, el primero desde "Purpose", de 2015.

El nuevo single de R&B, "Yummy", parece rendir tributo a su esposa Hailey Baldwin, con quien se casó por segunda vez el año pasado, con letras como "Estoy emocionado porque eres mi dama" y "Tienes ese yummy-yum".

Bieber, que se retiró de su gira del 2017 "Purpose" argumentando que necesitaba descansar, utilizó Instagram durante el año pasado para hablar sobre su lucha con asuntos muy enraízados y anunciar que había dejado la creación musical en pausa.

"Como humanos somos imperfectos. Mi pasado, mis errores, todas las cosas por las que he pasado, creo que estoy donde se supone que debo estar y que Dios me puso justo donde él me quiere", dijo Bieber en un video la semana pasada, en el cual publicó fechas para una gira por América del Norte.