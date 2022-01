Agresión a conductor: identifican a los agresores y videos de ‘contraparte’ no corresponden

Cochabamba, Bolivia

La agresión se volvió vira en redes sociales, donde se ve a funcionarios de guardias de movilidad urbana agrediendo a un conductor, patadas, golpes y cachetadas son vistos, sin embargo se observa que las imágenes presentadas como “contraparte” no corresponden al agredido.

Uno de los guardias involucrados en el caso relató su versión de los hechos que desencadenaron en la agresión a un chofer, el funcionario dijo que el conductor lo golpeó y eso generó la reacción de sus compañeros.

“Él se bajó del vehículo, se puso frente a la grúa, incluso se puso a agredir al personal, forcejeando el enganche de la grúa, incluso con los guardias. Se trató de dialogar, pero el conductor me golpeó, dañó mis lentes y me hizo caer al suelo, es en este momento que mis compañeros me auxilian, quitándomelo de encima”, contó uno de los guardias.