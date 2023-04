Arrestan al autor del robo en la Catedral Metropolitana y recuperan el cuadro

Cochabamba, Bolivia

La mañana de este jueves, la policía arrestó al hombre que habría robado el cuadro que representaba una de las 14 estaciones del Viacrucis de la Catedral Metropolitana el pasado viernes 21 de abril.

El sujeto fue llevado a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) junto con la obra de arte, que también fue recuperada.

El acusado aseguró que no lo hizo a propósito, pues se encontraba en estado de ebriedad.

"Estaba un poco mareadito y estaba enfermo. No me acuerdo muy bien, por eso lo he hecho, pero ha sido sin querer. Iba a devolverlo porque no puedo dormir, tengo insomnio, pesadillas, siento que me voy a morir", respondió al ser consultado por nuestro medio.