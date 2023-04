Cae supuesto cómplice en robo del cuadro en la Catedral, la obra de arte aún no aparece

Cochabamba, Bolivia

Este martes por la mañana, aprehendieron a un hombre que habría supuestamente participado en el robo de un cuadro del Viacrucis, del siglo 17, en la Catedral Metropolitana de Cochabamba.

El sujeto negó haber participado del hecho delictivo y denunció que quieren inculparlo. El acusado de complicidad fue arrestado por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Asimismo, reiteraron que ya identificaron al autor de robo, que sería una persona de la tercera edad en situación de calle y por eso lo buscan en los puentes.

A su vez, el arrestado aseguró, entre lágrimas, que no participó en el robo.

"No participé. Sí, lo digo frente a todo el pueblo, pido limosna porque yo no tengo casa, pero eso no significa que sea ladrón. Vean la cámara de seguridad de la Iglesia, que demuestren si mi persona llevó el cuadro; sería ingenuo, sería estúpido que yo vuelva a la iglesia si robé", afirmó el acusado.