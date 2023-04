"¡No hay respeto!": Indignación por el robo del cuadro del siglo XVII de la Catedral

Cochabamba, Bolivia

El hecho delictivo se registró la mañana de este viernes 21 de abril a las 10:53 de la mañana, en instalaciones de la Catedral Metropolitana, en las imágenes se ve a un hombre ingresar, mirar la pintura, acomodar una mesa, subirse en esta y proceder a robar el cuadro del Viacrucis, con toda la calma del mundo, bastaron 10 minutos y sin temor a ser sorprendido, logró su cometido.

El vocero del Arzobispado, Fernando Carrillo, indicó que se ha sentado una denuncia formal en la FELCC. Este caso no tardó en volverse viral en redes sociales, muchas personas cuestionan el accionar del delincuente y se sienten indignados por el hecho delictivo.

La pintura del siglo XVII estuvo colgada en uno de los pilares de la Catedral Metropolitana, considerada una reliquia cochabambina, permaneció en ese lugar durante varias décadas.

"Eso no debería pasar, no hay respeto, debe volver al lugar que le corresponde", "Imagínese si roban de la iglesia, no tienen temor de Dios, de nada esta genta", "La gente no tiene miedo, porque no hay justicia. No respetan nada, necesitamos un cambio radical", son los comentarios de los ciudadanos.