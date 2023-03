Arrestos y gasificación para levantar el bloqueo en Tiquipaya

Cochabamba, Bolivia

Bloqueos, marchas, gasificaciones y detenciones caracterizaron la jornada conflictiva en el municipio de Tiquipaya.

Se enfrentaron dos grupos de vecinos, uno -de los distritos 4, 5 y 6- que apoya la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y otro que se opone, pidiendo la reubicación.

Pobladores de Bruno Moqo y Cuatro Esquinas expresaron su molestia por el inicio de las obras impulsado por la alcaldía. El otro bando señala al alcalde de Colcapirhua y otras autoridades nacionales de interferir en el conflicto.

A su vez, el alcalde de Tiquipaya, Juan Pahuasi, nuevamente llamó al diálogo a los vecinos movilizados, asegurando que no se puede reubicar, ni retrasar. También denunció intereses personales.

"Nos dicen por qué no compramos sus terrenos. Hay empresarios que tienen grandes extensiones alrededor de donde se va a emplazar la planta, incluso hay personas que nos han buscado indicando que por qué no negociamos de una vez, en vez de que se sigan movilizando. Ellos son los que movilizan, proporcionan recursos económicos y demás para que estos sigan levantándose y sigan mal informando. Lamentablemente, a las propuestas que nos han hecho no tenemos suficientes recursos como municipio. Sería sencillo para nosotros expropiar con un fin específico. incluso para un parque urbano recreacional, pero sus pretensiones son muy altas y no lo podemos cumplir. Se ve que hay intereses personales, particulares, que el grupo de personas prácticamente están manejando", dijo el burgomaestre.