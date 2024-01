Asamblea Departamental sesionará esta tarde y descarta tratar la suplencia de Luis Fernando Camacho

Cargando...

Hoy miércoles 10 de enero, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz realizará su primera sesión del año, convocada para esta tarde a las 16:00, sin embargo, dentro del orden del día no está contemplado tratar la suplencia o sucesión temporal del gobernador Luis Fernando Camacho, como solicitaron desde la bancada del MAS.

“Nos parece raro que solo el MAS salga a pedir el cumplimiento de un fallo que no está ejecutoriado, sino en estado de consulta", expresó Óscar Feeney, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, consultado en Que No Me Pierda, sobre el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que establecía la suplencia de Camacho, por parte de Mario Aguilera, vicegobernador.

"Nosotros vamos a esperar la existencia de un tribunal electo, que tenga la legalidad y la legitimidad. Y no así que se interponga dos juristas que quieran pasar por encima del estatuto autonómico”, agregó Feeney, en referencia a la prórroga de los magistrados del TCP, que entró en vigencia este año.

El vicepresidente de la ALD, recordó que en febrero de 2023, la Sala Tercera Constitucional cruceña ordenó la generación de una ley de ausencia temporal, la cual fue la ley 293, para resolver la ausencia del gobernador.

Cargando...

"Una detención sin sentencia ejecutoriada, no es impedimento para ejercer funciones", añadió.