Estas son las 6 claves para entender el conflicto por suplencia en la Gobernación cruceña

Santa Cruz, Bolivia

La Gobernación cruceña se enfrenta al dilema de la suplencia del gobernador Luis Fernando Camacho por el vicegobernador Mario Aguilera, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Camacho actualmente cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro en La Paz, por acusaciones de las movilizaciones de 2019, mientras que Aguilera está en Santa Cruz de la Sierra.

¿Podrá asumir Aguilera en reemplazo temporal de Camacho? Aquí te explicamos el panorama:

6 CLAVES PARA ENTENDER EL CONFLICTO

La Asamblea Legislativa Departamental ratifica a Camacho como gobernador

“El gobernador de Santa Cruz es y seguirá siendo Luis Fernando Camacho hasta el día que él decida ya no serlo (…). El artículo 25 del estatuto cruceño no se ha cumplido, el gobernador Camacho no ha perdido ni sus derechos políticos ni su derecho al trabajo, no es una persona que se encuentra incomunicada, tampoco está ausente, sabemos dónde está”, afirmó Matkovic el pasado mes de enero del 2023.

En ese entonces el vicegobernador cruceño, Mario Aguilera, aseguraba que cumpliría con el mandato que le encargó el electorado cruceño.

Sin embargo, los asambleístas departamentales por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Raquel Valencia, Hugo Valverde y Susana Vaca, presentaron una solicitud al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para que el vicegobernador Mario Aguilera asuma como primera autoridad departamental.

La respuesta entonces llegó al finalizar la gestión 2023.

Llegó la respuesta del TCP

El pasado 29 de diciembre del 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la sentencia 1021/2023-S4 que en su parte resolutiva, ordena que el vicegobernador Mario Aguilera asuma inmediatamente la suplencia temporal en el cargo de gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, mientras dure el impedimento de Luis Fernando Camacho, quien cumple detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro.

Estas son las 6 claves para entender el conflicto en la gobernación cruceña. Foto RR.SS.

TCP notificó a las partes

El pasado martes 2 de enero se conoció la sentencia del TCP, entonces el vicegobernador envió una carta al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) solicitando el cumplimiento de la disposición, que señalaba que lo puedan posesionar como gobernador de Santa Cruz.

“Solicito a su autoridad se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional antes referida y se tomen las previsiones necesarias, con el fin de evitar una posible responsabilidad penal, que podría conllevar el omitir un mandato constitucional”, indica la misiva firmada por Mario Aguilera.

La ALD presentó un recurso de complementación y enmienda

El pasado 3 de enero, el presidente de la ALD, Zvonko Matkovic y la asambleísta Paola Aguirre, viajaron a Sucre para presentar un memorial ante el TCP, solicitando la complementación y enmienda de la sentencia.

“Estamos dentro del plazo para pedir la complementación y enmienda, que tiene por ende un carácter suspensivo hasta que se nos responda. Nosotros nos estamos dirigiendo al Tribunal Constitucional, pero haciendo una mención que entendemos que su término ha sido agotado, los que deberían respondernos son una Sala legalmente posesionada y electa como dice la norma”, dijo el presidente de la ADL cruceña antes de presentar el recurso.

Según explicó Matkovic, el recurso que presentó está contemplado por la ley y busca encontrar una solución legal al conflicto.

La respuesta a este recurso debe presentarse en un plazo de 48 horas, las cuales concluyen este viernes.

Camacho llamó traidor a Aguilera

El gobernador Luis Fernando Camacho, envió una carta desde Chonchocoro, donde calificó como una "traición" a la intención de posesionar a una nueva autoridad en la Gobernación y llamó a los cruceños a salir a las calles.

"Las dictaduras son así. Primero persiguen, encarcelan y después destruyen las instituciones y pisotean los derechos de las personas y los pueblos. No me sorprende del MAS, pero sí la actitud que ha decidido asumir el vicegobernador Mario Aguilera", se lee en la misiva.

Dijo que Aguilera era su compañero de fórmula y debería defender a los cruceños y “no así a la inconstitucionalidad”.

"Traición no a mí, no a las personas, sino traición a la autonomía, al voto y a las luchas de los cruceños. Pensé que era un hombre de principios y me equivoqué. Llegar a asumir el cargo producto de la traición es una marca que quedará por siempre en la historia de Santa Cruz", resaltó el gobernador.

Comité Pro Santa Cruz convocó a reunión

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, había convocado a una reunión al vicegobernador Mario Aguilera y al presidente ALD para un diálogo, sin embargo, Zvonko Matkovic no confirmó su participación, por lo cual la convocatoria fue suspendida.

"El gobernador del departamento se llama Luis Fernando Camacho y está secuestrado en la cárcel de Chonchocoro, segundo el Comité pro Santa Cruz es un ferviente defensor de los intereses de Santa Cruz, del estado de derecho, de la autonomía plena, y como tal, somos mediadores para resolver los problemas internos de Santa Cruz, (...) debemos anunciar a la población que la reunión que estaba programada para hoy a las 11 de la mañana será suspendida ante la falta de comunicación de una de las partes, del presidente de la ADL que no confirmó ni negó su participación", señaló Larach.

¿Qué pasará ahora?

En los últimos días, diferentes autoridades se pronunciaron respecto a lo que podría ocurrir en caso de que no se cumpla la sentencia del TCP, que instruye a Aguilera asumir como gobernador.

El mismo vicegobernador Aguilera señaló el pasado miércoles que si él o el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental no cumplen con la sentencia constitucional, se exponen a ser procesados y enviados a la cárcel.

Por su parte, la asambleísta cruceña de Creemos, Paola Aguirre, calificó las palabras de Aguilera como una amenaza, y lo acusó de querer concretar un ‘golpe’ en contra del gobernador en una alianza con el Movimiento Al Socialismo (MAS).

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quién es abogado de profesión, indicó que la Asamblea Departamental de Santa Cruz debe cumplir con la Sentencia Constitucional y posesionar al vicegobernador Mario Aguilera como gobernador, porque de no hacerlo se exponen a una sanción.

“Las normas están hechas para ser cumplidas y así también la sentencia del Tribunal Constitucional que no requiere un recurso ulterior. La Constitución es clara, la Ley 254 es clara, quien no cumple la sentencia del Tribunal Constitucional tiene una sanción correspondiente”, señaló la autoridad.

En horas de la tarde de este viernes, se espera una respuesta por parte del TCP al recurso presentado por el presidente de la Asamblea cruceña, en tanto, el gobernador Luis Fernando Camacho, continúa con detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro desde fines de diciembre de 2022 por el denominado caso Golpe de Estado I, y otros.