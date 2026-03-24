Bomberos cuestionan norma municipal sobre hidrantes en La Paz

El director nacional de Bomberos, Pavel Tovar, cuestionó la reciente normativa municipal sobre hidrantes en la ciudad de La Paz, señalando que no fue socializada ni coordinada con la institución encargada de su uso.

“Nos hemos enterado gracias a los medios de comunicación. Nunca se nos consultó ni se nos hizo llegar una comunicación oficial”, afirmó.

Tovar recordó que ya existe una ley nacional de bomberos vigente desde 2013, junto a su reglamentación implementada entre 2016 y 2017, que establece que la empresa de agua —actualmente EPSAS— es responsable de instalar, mantener y acondicionar los hidrantes.

“El usuario final de los hidrantes somos los bomberos. Incluso muchas tapas dicen ‘uso exclusivo de bomberos’, porque ese es su objetivo”, enfatizó.

La autoridad también advirtió deficiencias en el sistema actual. Recordó un incendio registrado en Sopocachi, donde los equipos tuvieron dificultades para acceder al agua debido a la falta de presión y fallas en los hidrantes.

“Había hidrantes sin tubo o sin presión, lo que obligó a trasladar el vehículo hasta la unidad para recargar agua”, explicó.

Tras inspecciones conjuntas con Epsas, se logró verificar el funcionamiento de más de 200 hidrantes, aunque aún persisten observaciones, como la distancia entre ellos y su ubicación inadecuada.

Uno de los principales problemas identificados es la obstrucción de estos puntos por vehículos estacionados. “Hemos encontrado hidrantes con parqueos encima. En una emergencia no podríamos utilizarlos”, denunció.

Asimismo, Tovar señaló que la normativa nacional ya establece parámetros técnicos, como la distancia máxima de 200 metros entre hidrantes y la obligación de edificios de más de siete pisos de contar con sistemas propios de prevención contra incendios.

“Es una ley trabajada por más de 10 años, con normas internacionales. Ya existe una regulación clara, lo que falta es cumplirla”, sostuvo.

Pese a las críticas, el jefe policial consideró que la nueva norma municipal podría generar mayor interés en el tema y fortalecer la cultura de prevención.

“Necesitamos avanzar hacia un sistema que evite incendios, no solo que los apague”, concluyó.

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