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Búsqueda en marcha: la FAB activa sobrevuelos tras caída de aeronave

Equipos aéreos rastrean una aeronave que presentó maniobras irregulares y desapareció del radar en el trópico cochabambino. Se espera un informe oficial en las próximas horas.

Silvia Sanchez

13/04/2026 12:57

Búsqueda en marcha: la FAB activa sobrevuelos tras caída de aeronave
Cochabamba, Bolivia

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La Fuerza Aérea Boliviana activó un despliegue aéreo en el departamento de Cochabamba tras la pérdida de contacto con una aeronave que ingresaba al espacio aéreo de la región.

El objetivo es ubicar el último punto registrado del avión identificado como CP-3243, cuyo comportamiento irregular encendió las alertas en el sistema aeronáutico.

Búsqueda desde el aire

Como parte del operativo, un avión K8 realiza sobrevuelos en la zona para identificar posibles coordenadas de la nave.

Además, se prevé el despliegue de un helicóptero que permitirá:

  • Ampliar el rastreo en áreas de difícil acceso

  • Brindar apoyo inmediato en caso de hallazgo

  • Coordinar posibles tareas de rescate

Última señal detectada

Según datos de la plataforma Flightradar24, la aeronave presentó un desplazamiento circular antes de desaparecer del radar.

El último registro la ubica en una zona boscosa del trópico cochabambino, tras sobrevolar:

  • Sinuta

  • San Gabriel

Esta información ha orientado las labores de búsqueda hacia ese sector.

¿De dónde venía el vuelo?

De acuerdo con los registros:

  • Partió desde La Paz

  • Horas antes había cubierto la ruta desde Santa Cruz de la Sierra

Investigación en curso

El director ejecutivo de NAABOL, Humberto Machicao, confirmó que se investiga la ubicación del avión tras la interrupción de la comunicación con los controladores aéreos.

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