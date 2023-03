Casa de los ancianos hallados sin vida no habría sido forzada, ni robada

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Este lunes, dieron el último adiós a la pareja de la tercera edad que fue hallada muerta en su domicilio, ubicado en la avenida Tadeo Haenke.

Familiares y amigos despidieron con mucho dolor a Francisco Velasco, de 76 años, y Consuelo Jordán, de 70 años. Ellos fueron encontrados sin vida al interior de su domicilio, el sábado pasado. Fueron vistos con vida por última vez el viernes en la noche.

"El 25 de marzo de 2023, a horas 10 de la mañana aproximadamente, al llamado de la central de Radio Patrullas 110, personal de la División Homicidios se constituye a la zona de Coña Coña con el objetivo de verificar la existencia de dos cadáveres", informó el Tte. Erick Gandarillas, de la División Propiedades de la FELCC. Luego, hicieron el levantamiento legal de los cadáveres.

Según la autopsia que presentó el IDIF, ambos murieron como consecuencia de cortes profundos en el cuello. El caso aun se investiga, por ahora no hay personas detenidas.

"Se identifica al señor Francisco Velasco Sanabria, de 76 años de edad, quien se encontraba en posición decúbito ventral sobre el piso al lado de su cuarto. En el primer examen físico, presenta múltiples lesiones en su cuerpo. La segunda persona sería la señora Consuelo Jordán Zambrana, de 70 años de edad, que se encontraba en cúbito dorsal sobre el piso al lado de su pareja. También presenta varias heridas punzocortantes en su cuerpo", detalló Gandarillas.

Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), señalaron que aparentemente no existió ningún robo, porque no encontraron indicios en el inmueble, ni objetos de valor que faltaran. Además, no se forzó ninguna entrada o puerta de la casa.

Cargando...

"El equipo multidisciplinario de la FELCC ha realizado el registro del lugar del hecho, el domicilio, donde aparentemente no existe violencia en las puertas. Aparentemente, tampoco se habrían llevado dinero. El caso se encuentra en proceso de investigación", complementó.

A la vez, la policía verifica las cámaras de seguridad de casas cercanas para dar con los responsables del crimen. Se manejan varias hipótesis.