Casi le roban dinero y joyas de su casa, las sacó y la atracaron en la calle

Santa Cruz, Bolivia

Una víctima de atraco, Patricia Ortiz, a la que le arrebataron su cartera con 20 mil dólares y joyas de alto valor monetario, aclaró que las cargaba con ella por miedo a que vuelvan a ingresar a su domicilio a robar y esta vez se lo lleven todo, sin embargo, días después, delincuentes en moto la despojaron de sus pertenencias en plena calle.

El hecho se registró la noche del lunes, 6 de febrero, sobre la avenida Centenario, zona universitaria, cuando la mujer se prestaba a subir a su vehículo y fue sorprendida por delincuentes abordo de una moto. La víctima relató que ese dinero era fruto de su trabajo y estaba destinado a pagar sueldos y sus proveedores.

Ortiz denunció el hecho a la Policía, pero afirma que en 48 horas no ha visto ningún avance. "Soy yo la que he conseguido diferentes videos de las cámaras de vigilancia y todavía me piden que se los entregue en flash", reprochó.