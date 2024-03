“Celebré mi cumpleaños con mi hijo antes del accidente”: madre pide justicia por muerte de su primogénito

Santa Cruz, Bolivia

Andrea Montero, madre de Juan de Dios Farell, el joven de 18 años fallecido en un fatal accidente de tránsito, exigió justicia y la pena máxima para el conductor del camión cisterna involucrado en el suceso.

El pasado miércoles 27 de marzo, la vida de Andrea se vio destrozada cuando su único hijo perdió la vida, tras estrellar su motocicleta contra un camión cisterna en la avenida Cumavi en Santa Cruz. Un día antes del trágico incidente, Andrea había celebrado su cumpleaños junto a su hijo, compartiendo momentos que ahora se convierten en recuerdos imborrables.

Juan de Dios Farell, un joven bachiller con aspiraciones de convertirse en mecánico de equipo pesado, se encontraba a punto de iniciar sus estudios técnicos. Su madre describió cómo él estaba decidido a seguir los pasos familiares que son chapistas.

Para Andrea y su familia, la tragedia se multiplicó al conocer que el conductor del camión cisterna intentó huir del lugar tras el accidente, dejando detrás de sí un rastro de dolor y desolación. Sin embargo, gracias a la intervención de los vecinos de la zona, el responsable fue detenido.

Este jueves 28 de marzo está programada la audiencia cautelar del conductor del camión cisterna. Los familiares de los jóvenes fallecidos claman por justicia y aseguran que “ellos no tuvieron la culpa”.

“Pido a las autoridades que le den la pena máxima y que cumpla su condena. Que esta tragedia que estamos pasando en mi familia no quede impune. Pido justicia por todo el daño que está causando este indolente ni siquiera me han llamado para ofrecerme ayuda también para mi primo que está entre la vida y la muerte. Me ha arrebatado dos seres queridos, este tipo me mató a mi hijo y a mi tío”, concluyó Andrea, visiblemente afectada por la pérdida irreparable que ha sufrido.