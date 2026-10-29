Chile: detienen a seis bolivianos e incautan cerca de 100 kilos de hojas de coca

Seis ciudadanos bolivianos fueron detenidos por Carabineros en una serie de procedimientos realizados en las comunas de Pudahuel, Quilicura y Melipilla, en la Región Metropolitana de Chile, donde se incautaron cerca de 100 kilos de hojas de coca, según información publicada por T13 y Meganoticias.

El caso se originó durante una fiscalización de tránsito efectuada por personal de la Tenencia Pudahuel Norte. En ese contexto, un ciudadano boliviano reconoció portar 180 gramos de hoja de coca, por lo que fue detenido en flagrancia por infracción a la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

A partir de este hallazgo, las diligencias policiales permitieron identificar a la persona que presuntamente le había vendido la sustancia. Posteriormente, Carabineros se trasladó hasta un domicilio ubicado en el camino Lo Echevers, en la comuna de Quilicura, donde, con autorización voluntaria del propietario, también de nacionalidad boliviana, encontró un saco azul con aproximadamente 22 kilos de hojas de coca, además de dinero en efectivo.

Las investigaciones continuaron con un operativo en domicilios de la comuna de Melipilla, realizado con una orden de allanamiento del Primer Juzgado de Garantía de Santiago. En el procedimiento fueron detenidas otras tres personas de nacionalidad boliviana y se incautaron cuatro sacos con hojas de coca, cuyo peso conjunto se estimó en cerca de 80 kilos.

En total, los procedimientos concluyeron con seis personas detenidas: cuatro hombres y dos mujeres, de 53, 45, 36, 28, 20 y 18 años. Todos quedaron a disposición del Ministerio Público por su presunta participación en hechos que infringen la Ley 20.000.

Carabineros confirma los procedimientos

El mayor Harold Duncker, comisario de la 26.ª Comisaría de Pudahuel, confirmó el desarrollo de las diligencias policiales y señaló que se efectuó una “serie de procedimientos asociados en definitiva a la detención de seis personas de nacionalidad boliviana”, según consignaron medios locales.

Las actuaciones permitieron incautar la sustancia en distintos puntos de la Región Metropolitana y poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público, organismo que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.