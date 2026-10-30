Coimbra: "Radares adquiridos en gestión de Novillo que costaron Bs 1.500 millones nunca funcionaron"

Tras la aprehensión del exministro de Defensa Edmundo Novillo, investigado junto a otras tres exautoridades por presuntas irregularidades en la compra e implementación de un sistema de vigilancia aérea, el exministro de Justicia Álvaro Coimbra recordó que las fallas de los radares fueron denunciadas desde hace varios años y aseguró que estos equipos nunca llegaron a funcionar adecuadamente.

“Los radares que costaron casi 1.500 millones de bolivianos y que nunca funcionaron, lo tenemos como una denuncia de hace mucho tiempo en el Beni”, manifestó Coimbra, al referirse a las observaciones sobre el sistema, especialmente en ese departamento.

La investigación se activó por un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones. El proyecto fue contratado en agosto de 2016 con la empresa francesa Thales para instalar 13 radares de vigilancia civil y militar, con una inversión superior a los $us 200 millones.

Según una auditoría citada por el Gobierno, el contrato inicial contemplaba un plazo de 31 meses, pero fue ampliado mediante siete contratos modificatorios. La demostración final del sistema se realizó 98 meses después de la firma del primer documento.

De los 13 radares incluidos en el proyecto, dos están operativos, dos no funcionan y nueve presentan observaciones que les impiden prestar servicio, de acuerdo con la información del Ejecutivo.

Coimbra cuestiona que Bolivia no tenga un sistema operativo

El exministro señaló que la falta de funcionamiento de los equipos impide conocer oportunamente los movimientos de aeronaves en el espacio aéreo boliviano. Para ejemplificar esta situación, comparó el sistema nacional con el de Brasil.

“En Bolivia nunca sabemos qué avionetas salieron, de dónde salieron, cómo salieron, pero los brasileños sí tienen esa información porque los radares de ellos funcionan”, sostuvo.

Coimbra consideró que la investigación debe revisar no solo el contrato inicial, sino también sus modificaciones, los montos adicionales y las ampliaciones de plazo, para establecer si existió un perjuicio económico.

“Si fueron por los montos hay que establecer si hubo un daño económico más allá del primer contrato y del primer monto económico que se estableció”, señaló.

Asimismo, pidió que el Ministerio Público y el Viceministerio de Transparencia orienten las investigaciones a recuperar los recursos del Estado.

Novillo niega las acusaciones

La denuncia penal alcanza a cuatro exministros de Defensa: Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo, quienes ejercieron funciones entre 2016 y 2025.

Novillo quedó aprehendido este jueves después de prestar su declaración ante el fiscal que investiga el caso. Durante su traslado a celdas policiales, aseguró que es inocente y que presentó documentación para respaldar su actuación.

“Soy inocente, he presentado todos los descargos, tanto legales como documentales, consiguientemente me parece injusta la aprehensión”, manifestó.

Las exautoridades son investigadas por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Novillo deberá comparecer ante un juez cautelar, que definirá su situación jurídica.

El caso también puso en cuestión una declaración que el propio Novillo realizó hace tres años, cuando afirmó que el sistema de radares funcionaba “al cien por ciento”.