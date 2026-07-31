Con trajes reciclados, jóvenes bailarán en Gran Poder por albergues de animales

Un grupo de voluntarios participará este sábado en la entrada del Señor Jesús del Gran Poder con trajes confeccionados con material reciclado para recaudar fondos y apoyo en favor de los albergues de animales Peluchín y Génesis.

Daniel, uno de los organizadores, explicó que esta será la segunda participación de la iniciativa, que combina el cuidado del medio ambiente con la solidaridad hacia los animales en situación de abandono.

"Hacemos esta noble causa sin fin de lucro, en favor y apoyo a los albergues Peluchín y Génesis", señaló.

Ruta en el Gran Poder

Los voluntarios recorrerán todo el trayecto de la entrada desde las 14:00, bailando y recibiendo aportes de la población y de los visitantes. Además, invitaron a más personas a sumarse a la actividad, aclarando que no es necesario contar con un traje elaborado para participar.

Los organizadores también pidieron apoyo para difundir la campaña en redes sociales y destacaron que todo lo recaudado será destinado a los dos albergues.

"Lo hacemos de corazón, sin ningún fin de lucro para nosotros mismos, sino por ayudar a quienes no tienen voz, pero también sienten y sufren", afirmó Daniel.

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