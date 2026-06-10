Cotoca invita a disfrutar del Festival de la Arepa y el Sonso este domingo

Cotoca se alista para recibir a miles de visitantes en la décima segunda versión del Festival de la Arepa y el Sonso, que se realizará este domingo 14 de junio, en una jornada que promete resaltar la riqueza cultural.

El alcalde de Cotoca, Elvio Pinaya, invitó a la población cruceña a participar de la celebración y disfrutar de los platos tradicionales que caracterizan al municipio.

“Invitamos a la ciudad de Santa Cruz a disfrutar de una rica arepa y sonso. El décimo segundo festival de las arepas en Cotoca. Quedan todos cordialmente invitados”, expresó la autoridad municipal.

El festival arrancará a las 6:00 de la mañana y contará con una amplia oferta gastronómica que incluirá arepas, sonso, majadito de pato y gallina, locro, sopa de maní, patasca, pacumuto y ají de lengua, entre otros platos típicos.

Uno de los principales atractivos será la elaboración de un sonso gigante de seis metros de longitud.

La actividad se desarrollará en las inmediaciones del mercado 8 de Diciembre y contará además con presentaciones artísticas, danzas folclóricas y exposiciones de artesanía local.

Los organizadores esperan una importante asistencia de visitantes para disfrutar de una jornada marcada por la tradición, la cultura y los sabores más representativos de la gastronomía cotoqueña.

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