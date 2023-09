Crece "la deuda en Hacienda": Shakira es acusada de defraudar otros 6 millones en España

España

La Fiscalía española acusa a la cantante colombiana Shakira de haber defraudado a Hacienda más de 6 millones de euros en las declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio de 2018, utilizando paraísos fiscales.

Así lo sostiene el ministerio público en la querella que presentó hace 3 meses contra Shakira -ya notificada a su domicilio en Miami-, lo que dio pie a que un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) abra una segunda causa contra ella, por dos delitos contra la Hacienda Pública.

De acuerdo con el medio español El Mundo, la nueva denuncia de la Fiscalía, que se divulgó este martes 26 de septiembre, asegura que la cantautora “presentó consciente y voluntariamente declaraciones falsas del impuesto sobre la renta personal y de propiedad intelectual, movida por el deseo de no pagar impuestos por la totalidad de sus ingresos y dejar de ingresar en las arcas del Estado lo que le correspondía”.

La fiscal afirma que Shakira no declaró ganancias de 12,5 millones de dólares correspondientes a la gira El Dorado World Tour, no declaró rendimientos de sociedades, dedujo gatos por duplicado y dedujo gastos personales no justificados.