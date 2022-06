Cronenbold: "Áñez estaba haciendo chivé cuando la buscaron para que sea presidenta"

Cargando...

La Paz - Bolivia

El excandidato a la Gobernación de Santa Cruz, Mario Cronenbold, tildó de "malagradecidos" a quienes apoyaron el ascenso de Jeanine Áñez a la presidencia en 2019 y aseguró que la exmandataria estaba haciendo "chivé (harina de yuca)" cuando le buscaron para que asuma el cargo.

"Pareciera que la señora Añez solinga (fue a Palacio). La señora Añez estaba haciendo chive en el Beni y fueron a buscarle los de siempre, el grupo, Tuto, toditos, Camacho y compañía, pero no fueron ni a visitarla estos malagradecidos", opinó Cronenbold este martes en declaraciones a la prensa.

Manifestó que los "artífices y los que patrocinaron" el supuesto "golpe de Estado" tienen que dar la cara, pero pareciera que no pasa nada; no fue así, como si ella se fuera a meter solita" a Palacio de gobierno el 12 de noviembre de 2019, sostuvo.

Insistió que la exmandataria no actuó sola sino promovida por otros actores, "es como si la única que hizo todo fue Áñez, pero no fue así, seamos honestos, seamos sinceros", afirmó, al referirse a la sentencia de 10 años que la justicia le impuso.

Cargando...

Dirigiéndose a la Fiscalía General del Estado dijo le falta un "poco de coraje para hacer cumplir la ley", como lo hizo con él cuando lo aprehendieron e enviaron a la cárcel durante nueve meses, "solo por pensar diferente".

"Conmigo no tuvieron contemplación, pese a que no hice nada, fueron a mi casa y me metieron a la cárcel", sostuvo. Fue investigado por tráfico, portación ilícita de armas y enriquecimiento ilícito en 2019.