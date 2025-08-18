TEMAS DE HOY:
Feminicidio en Viacha Secuestro Roberto Baeza Secuestro Santa Cruz

24ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

“La democracia venció a 20 años de abusos”: Camacho respalda resultado y felicita a Rodrigo Paz

El gobernador de Santa Cruz destacó la participación ciudadana en las elecciones del 18 de agosto y llamó a consolidar el cambio con libertad, prosperidad y unidad.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

18/08/2025 8:31

Bolivia

Escuchar esta nota

Tras conocerse los resultados preliminares del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (SIREPRE), que colocan a Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), como el candidato más votado en la primera vuelta, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se pronunció en sus redes sociales resaltando el valor democrático de la jornada electoral y el respaldo ciudadano a un cambio de rumbo en el país.

Camacho, quien había expresado su apoyo a Samuel Doria Medina, tercero en los resultados preliminares, brindó su agradecimiento a él, a su equipo Creemos y destacó el esfuerzo de los bolivianos en las urnas.

“Ayer ganó Bolivia, porque la democracia venció a 20 años de abusos y dictadura. Fue una jornada pacífica donde millones de bolivianos acudieron a las urnas a demostrar que este gran país necesita un cambio”, expresó.

El líder cruceño felicitó a Rodrigo Paz por su triunfo en esta primera etapa, al tiempo que hizo un llamado a la unidad nacional y al respeto de los principios fundamentales que —según afirmó— deben guiar el futuro del país: libertad, prosperidad y unidad.

“Bolivia decidió cambiar. Y el cambio que la gente quiere se fundamenta en tres principios sagrados de la Nación boliviana: libertad, prosperidad y unidad”, sostuvo Camacho.

El primero es el de la libertad. Libertad política para pensar y opinar, libertad económica para invertir y trabajar, libertad para los presos políticos y en suma, libertad como fundamento de la dignidad humana.

Finalmente, el gobernador cerró su pronunciamiento con un mensaje esperanzador: “Dios bendiga a Bolivia y a sus futuros gobernantes”, sentenció.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD