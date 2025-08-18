TSE califica de positiva la jornada electoral y anuncia segunda vuelta para el 19 de octubre

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Nelly Arista, manifestó este lunes en Red Uno que la población boliviana acudió masivamente a las urnas este domingo, y demostró que la democracia se está fortaleciendo.

Afirmó que el Órgano Electoral en sala plena evaluó la jornada electoral como positiva, ya que no se presentaron incidentes muy relevantes, uno fue protagonizado en Suiza con el robo de una ánfora, el mismo que fue solucionado, por lo que dijo que la población demostró conciencia al emitir su voto de manera organizada, y bajo la mirada de observadores internacionales.

Así mismo, adelantó que la segunda vuelta entre los candidatos que obtuvieron los primeros lugares en los comicios electorales del 17 de agosto, se realizará el próximo 19 de octubre de 2025.

“Vamos a hacer la segunda vuelta como establece el calendario electoral el próximo 19 de octubre, previamente se darán los resultados preliminares y saldrá la convocatoria como corresponde, también se estará planificado el debate electoral, si bien no está en la norma, está en consideración, eso se decidirá. Estamos viendo que debe haber un debate electoral para que los candidatos que llegaron a la segunda vuelta puedan volver a presentarse ante el pueblo”, afirmó Arista.

Sin embargo, Arista aclaró que para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la prioridad en este momento es llegar al cómputo oficial de los resultados de esta elección, los mismos que serán presentados en los próximos días.

Mira la programación en Red Uno Play