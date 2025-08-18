Carlos Mesa felicita a Rodrigo Paz y a Tuto Quiroga por su éxito electoral

El expresidente Carlos Mesa se pronunció este lunes, un día después de las elecciones generales, y calificó la jornada democrática como “ejemplar”, resaltando la decisión del pueblo boliviano de poner fin a “20 años de autocracia irresponsable”.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Mesa felicitó a Rodrigo Paz y a Jorge “Tuto” Quiroga por los resultados que los ubican como contendientes en la segunda vuelta presidencial, un hecho que calificó de “histórico” para Bolivia.

“Felicito a Rodrigo Paz y Tuto Quiroga por su éxito electoral, que los lleva a competir por la presidencia en una segunda vuelta histórica para Bolivia. En sus manos está responder a la esperanza de los ciudadanos y ciudadanas, en un momento en que la crisis política, económica y social es de magnitud gigantesca”, señaló el exmandatario.

Mesa expresó además su confianza en que el proceso hacia el balotaje se caracterice por propuestas claras y constructivas, en beneficio de la población. “Que estos dos meses marquen una carrera política propositiva y que culmine en la unidad de la oposición de hoy, que en noviembre será gobierno”, añadió.

El pronunciamiento del expresidente se da en un contexto en el que los resultados preliminares marcan un cambio de rumbo político en el país, y sitúan a la oposición con la oportunidad de consolidar una alternativa de gobierno tras dos décadas de hegemonía oficialista.

Mire la publicación de Carlos Mesa:

Mira la programación en Red Uno Play