¿Qué pasará con UCS y ADN?, ¿perderán su personería jurídica?

Se estima que los resultados electorales al 100% se puedan conocer hasta la próxima semana. 

Hans Franco

18/08/2025 12:22

Foto: UCS y ADN perderían personería jurídica por no tener 3% de votación
La Paz

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, dijo que los partidos políticos que no alcanzaron el 3% de votación en la elección de este domingo 17 de agosto perderán su personería jurídica cuando se conozca los resultados oficiales de la elección en próximos días.

“Los que han ido como alianza, esa sanción que impone la ley al no haber cumplido el umbral del 3% hace que se pierda la personería jurídica. Lo vamos hacer cumplir de manera inmediata, con el computo final vamos aplicar la constitución y la ley, es lo que corresponde (…) y partido o alianza que no llegue al 3% va a perder la personería jurídica.

Según el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), al 95.41% de actas computadas, las organizaciones políticas con menos del 3% de votación son Alianza la Fuerza del Pueblo, compuesta por Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y el Movimiento de Organización Popular (MOP). La alianza Libertad y Progreso ADN compuesta por Acción Democrática Nacionalista (ADN), Pando Somos Todos (PST), Nacionalidad Autónomas por el Cambio y Empoderamiento y Revolucionario – Nacer.

Se estima que los resultados electorales al 100% se conocerán hasta la próxima semana. 

 

