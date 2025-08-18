Androniquistas responsabilizan a Evo por fracaso electoral de su candidato

El vocero de la Alianza Popular, Félix Ajpi, responsabiliza a Evo Morales por los resultados electorales y considera que la población lo juzgará en su momento, cuestiona que el Evismo atacó hasta el último momento a la candidatura de Andrónico Rodríguez.

El legislador, en un análisis autocritico, dijo que el MAS se autodestruyó y ahora toca evaluar y tratar de reconstruir el “bloque popular”.

“Sabrá lo que ha hecho el compañero Evo Morales, ha sido parte de la derecha, algún compromiso debe tener porque no sabía contrarrestar a Andrónico Rodríguez, pero ha contrarrestado al bloque popular y con eso a dado vía libre a la oligarquía y ese es el bulto que Evo Morales va a cargar de hoy en adelante, de haber traicionado al pueblo que le apoyo en su momento en más del 60% (…) el es un gran traidor y el pueblo sabrá juzgarlo”, dijo Ajpi en conferencia de prensa.

El senador dijo que respetan los resultados electorales y solo les queda defender los “logros de 20 añosa de gobierno”

