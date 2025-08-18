¿Cuándo será la segunda vuelta electoral en Bolivia?

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) y en la Ley del Régimen Electoral 026, Bolivia se encamina a una segunda vuelta electoral para definir a la próxima presidenta o presidente del Estado, así como a la vicepresidenta o vicepresidente.

El artículo 166 de la CPE señala que para ser proclamada ganadora una fórmula presidencial debe alcanzar más del 50% de los votos válidos más uno, o en su defecto, obtener al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos porcentuales respecto a la segunda candidatura. Si ninguna fórmula logra esos resultados, corresponde una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas.

En la misma línea, la Ley 026 de Régimen Electoral establece en sus artículos 52 y 53 las condiciones para la elección. La norma dispone que, en caso de que ninguna candidatura supere los porcentajes señalados, se realice una segunda vuelta en un plazo máximo de 60 días, utilizando el mismo padrón electoral y con nuevos jurados electorales designados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Conforme a los resultados oficiales, las dos fórmulas que avanzan a la segunda vuelta electoral son las encabezadas por Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, quienes se disputarán la Presidencia del Estado el próximo domingo 19 de octubre.

El TSE informó que este proceso electoral es histórico para el país, ya que la ciudadanía tendrá nuevamente la oportunidad de expresar su decisión en las urnas, garantizando un proceso democrático en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

