¡Trágico! Anciano muere tras caer en una alcantarilla sin tapa

El terrible hecho se suscitó en Caracas, Venezuela, donde un anciano de 65 años, murió tras caer a una alcantarilla que no tenía tapa.

Según la policía, aparentemente el varón caminaba distraído, no vio que la alcantarilla no tenía tapa y se precipitó.

Posteriormente el hombre fue hallado sin vida, su cuerpo fue rescatado por bomberos, quienes pese a los intentos de socorrerlo no pudieron hacer nada.

Adulto mayor cayó desde una altura de cinco metros ubicada en sector La Torrentera de la parroquia El Valle. Los vecinos del sector alertaron sobre el riesgo que corren todos los días, al ver que esa alcantarilla no cuenta con una tapa segura, para poder evitar este tipo de incidentes.

