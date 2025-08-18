Video: ¡Terrible! Camioneta chocó con un vehículo y terminó incrustado en un restaurante

Un terrible accidente se suscitó este domingo en Ezeiza, Argentina, donde una camioneta que venía a alta velocidad, impactó contra otro vehículo que salía de un estacionamiento y terminó estrellándose en una parrilla de un restaurante.

Cámaras de seguridad del negocio, captaron el momento exacto del incidente que se suscitó en el restaurante conocido como La Empacada, ubicado en la calle Formosa.

El video muestra cómo se realizaron los hechos, se observa cómo dos personas se encontraban en el lugar comiendo, ambos se salvaron de milagro ya que la camioneta quedó a centímetros de ellos.

Afortunadamente no existen personas heridas pero las personas que se encontraban cerca del lugar señalan que quedaron impactados, ya que se escuchó un terrible sonido en el momento del hecho.

La persona que conducía el vehículo era una maestra, según el informe preliminar, aparentemente la mujer venía distraída con el celular y por la velocidad tuvo una imprecisión, y ocasionó el accidente. El caso se encuentra en investigación.

