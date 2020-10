Cuatro arrestados por fingir secuestro con pistolas de juguete

Cochabamba, Bolivia

El vocero de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCC), Alexander Vargas, informó ayer que cuatro jóvenes, entre estos una mujer, fueron arrestados por simular un secuestro con pistolas de juguete.

Un video del supuesto secuestro circuló en el grupo de WhatsApp de Ciudadano Vigilante, donde se daba a conocer que una mujer estaba siendo privada de su libertad por tres hombres en la urbanización “San Andrés”.

Josué T.S., Jherco T.O. y Oliver T.O., de 19 y 18 años, son los falsos secuestradores. La supuesta víctima, Yenifer Wilma Q.Z. (18), es la concubina de uno de ellos. La joven indicó que no fue privada de su libertad y que ese video se realizó porque su pareja encontró una conversación de ella con un ex enamorado.