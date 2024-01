Damnificados viven en las calles tras inundaciones en Tipuani

La Paz, Bolivia

Barrio Lindo, en el municipio de Tipuani, fue el primero en ser afectado por la inundación sorpresiva que llegó el pasado lunes. Ahora, los comunarios deben vivir en la calle, porque se quedaron sin nada.

Cientos de familias quedaron damnificadas y piden material de construcción para reconstruir sus viviendas. Además, demandan un plan de post-inundación porque ni las autoridades nacionales, departamentales y municipales no les informaron sobre cómo enfrentarán este proceso.

Piden ayuda inmediata y que se evacue a los afectados, ya que no tienen dónde dormir. Varios se quedaron solo con lo que tenían puesto. Ahora, están expuestos a la inseguridad de las calles y también enfermedades.

"No hay ninguna clase de autoridad en este momento", agregó.

Pobladores aseguraron que no se hizo nada para prevenir que el agua ingrese. Perdieron sus propiedades, sembradíos y corrales para animales.

A cinco días de la mazamorra, el agua empieza a bajar y se pueden evidenciar los daños. La mazamorra arrancó puertas y ventanas, tumbó muros de cemento y ladrillo. Los vehículos también fueron arrastrados.

"Nos encontramos en una situación difícil. Mi casa, de 130 metros, estaba al centro, todo se ha caído, no tengo nada, ni una polera. Escapé por encima del garaje, salté, tuve que nadar. No tengo nada qué comer, ni la llave de mi casa", reclamó doña María, totalmente desesperada por la situación.

Aseguraron que antes de la riada, se estaban realizando trabajos en el río por parte de las cooperativas.

"Queremos ayuda y apoyo en este momento. No importa de quién es el error. Necesitamos diésel, carpas, no sabemos dónde vivir. La gente está viviendo en la calle, no tenemos un techo. Pedimos a la Gobernación, a Defensa Civil, que vengan", complementó la señora Daysi.