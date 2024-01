Comunarios señalan a la minería por los desastres en Tipuani

La Paz, Bolivia

Los pobladores del municipio de Tipuani, que permanece bajo el agua por el desborde de ríos, responsabilizan a la actividad minera por el desastre en la zona.

Comentan que ya son varios años que sufren el mismo problema por inundaciones y riadas, pero no son atendidos por las autoridades.

También denuncian que cuando hay emergencias, los trabajadores de cooperativas mineras no les ayudan con su maquinaria pesada.

"Deberían traer sus retroexcavadoras para, por lo menos, retirar el desmonte, pero no vienen. Solamente está trabajando una. En Tipuani hay hartas cooperativas, hay harta maquinaria y no quieren venir a sacar el desmonte. Para nosotros es una preocupación, tenemos que estar velando día y noche si aumenta o no el río", complementó.