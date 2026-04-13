Despresurización de aeronave CP 3243 pudo provocar desmayo de pilotos, según experto

Nuevos elementos surgen en torno al caso de la aeronave Cessna Citation CP-3243, cuya pérdida de comunicación fue reportada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) tras despegar del Aeropuerto Internacional de El Alto con destino a Santa Cruz.

El experto en aeronáutica Omar Durán señaló que la principal hipótesis apunta a una posible despresurización de la cabina, lo que habría generado que los pilotos pierdan el conocimiento en pleno vuelo.

“Cuando una aeronave se despresuriza, pueden ingresar gases que provocan un ‘sueño profundo’ o incluso la muerte. En ese escenario, el piloto automático continúa operando la nave”, explicó.

Según detalló, en estas condiciones el avión puede mantenerse en trayectoria mediante el sistema automático, realizando maniobras de espera —conocidas como “holding”— hasta agotar el combustible.

“Lo más probable es que la aeronave haya estado volando hasta consumir la última gota de combustible y luego haya caído”, sostuvo.

Durán indicó que el vuelo se encontraba a aproximadamente 39.000 pies de altura, un nivel en el que la despresurización puede ser altamente riesgosa si no se aplican protocolos inmediatos.

En cuanto a las características de este tipo de aeronaves, explicó que se trata de un avión ejecutivo de tamaño reducido, con capacidad para entre 8 y 12 pasajeros, utilizado principalmente para vuelos privados y de corta a mediana distancia.

Respecto a las labores de búsqueda, informó que la Fuerza Aérea Boliviana desplegó operativos aéreos con un avión K-8 y un helicóptero Super Puma, además de equipos especializados de rescate SAR, con el objetivo de ubicar la aeronave en las últimas coordenadas registradas.

“No se debe perder la esperanza. Todo depende de las condiciones del terreno y de cómo se haya producido la caída. Existen antecedentes de sobrevivientes en accidentes similares”, afirmó.

Las investigaciones continúan en curso y se espera que en los próximos días se emita un informe oficial que determine las causas exactas del incidente, mientras las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda y rescate.

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