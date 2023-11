La Paz

Durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Patricio Mendoza, planteó que el 70% del Presupuesto General del Estado (PGE) sea destinado a los municipios.

El diputado del "ala evista" propuso que el monto destinado a los municipios anualmente sea incrementado.

"Por qué no cambiamos la figura señor presidente, por qué no ponemos un 70 % para las alcaldías municipales, que corresponde que sería más efectivo y un 30 % al Gobierno Central. Ahora si bien no se quiere ese monto, porque es mucho, al menos un 50 % o un poquito más del 50% debería ir para las alcaldías. Si de verdad queremos trabajar" indicó Mendoza.