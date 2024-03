Diputados advierten que "falta de equidad de género" pone en riesgo las elecciones judiciales

Bolivia

El proceso de elecciones judiciales se pone en riesgo por la falta de postulantes mujeres a este órgano judicial. Diputados de la oposición y del oficialismo, aseguraron que no se alcanza la equidad de género que establece la convocatoria.

“Existen departamento que tiene postulación de cuatro o seis damas abogadas”, sostuvo Juan José Jáuregui, diputado del MAS.

Según Jáuregui, en el caso del Tribunal Constitucional, en le departamento de Cochabamba solo se presentaron solo dos abogadas, similar situación, también se refleja en Beni, por lo que se realizará una evaluación en la comisión mixta.

El diputado opositor Pablo Arizaga, sugirió ampliar el plazo a fin de no tener que lamentar el fracaso del proceso, sin embargo, se tendría que modificar la ley.

“El problema es que se puede dar en el camino una inhabilitación o alguna situación que no se pase la nota mínima. Hay un porcentaje en nuestra ley que es el de 130, que si no sumas estos puntos no se puede llegar al hemiciclo parlamentario, llegando a darse la convocatoria desierta”, explicó Arizaga.

El domingo 10 de marzo se cerraron las inscripciones de candidatos para las elecciones judiciales y la jornada este lunes 11 de marzo se inició una sesión de la Comisión Mixta de Constitución para realizar la verificación de los requisitos de 715 postulantes, por tiempo y materia.