Judiciales: Tras cerrar postulaciones, comienza revisión de requisitos

La Paz, Bolivia

Las comisiones mixtas de Justicia Plural y de Constitución confirmaron el cierre de la fase de recepción de postulaciones con 715 candidaturas en el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales.

La Cámara de Senadores informó que hasta este domingo se presentaron 175 postulaciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional, 265 para el Tribunal Supremo de Justicia, 91 para el Tribunal Agroambiental y 184 para el Consejo de la Magistratura.

El ministro de Justicia, Iván Lima, observó que, en busca de garantizar la participación equitativa de hombres y mujeres, se tiene pocas postulantes del sexo femenino.

En cuanto a la participación de la población indígenas originaria campesina se ha cubierto el cupo en todos los tribunales de justicia.

Esta fase de preselección tuvo una duración de 20 días hábiles, durante los cuales se recibieron los documentos de los postulantes, en cumplimiento de los requisitos comunes y específicos establecidos.

Ambas Comisiones arrancan hoy-en sesión permanente por tiempo y materia- con la tercera fase con la verificación de requisitos de los candidatos. Esa labor se realizará entre el 11 y 15 de marzo, luego, los días 16 y 17, se publicará la lista de postulantes habilitados e inhabilitados.

Se prevé que entre el 18 y 22 de marzo, los aspirantes inhabilitados podrán impugnar esta determinación, al igual que cualquier persona individual o colectiva, incluidos los asambleístas de las cámaras de Diputados y Senadores, quienes podrán impugnar a las o los postulantes, con fundamento y adjuntando prueba idónea.

La Comisión Mixta respectiva, posterior a la presentación de la impugnación, resolverá la misma confirmando o revocando la habilitación o inhabilitación, mediante Resolución fundamentada, entre el 23 y 27 de marzo.

Lima espera que las tres personas con mejores notas por cada tribunal sean los seleccionados por la Asamblea y pasen a la papeleta electoral.

Hasta el 6 de mayo, el Legislativo deberá remitir la nómina de los preseleccionados como candidatos para las elecciones judiciales 2024 al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Respecto a los pedidos de inhabilitar a los magistrados y exmagistrados que se postularon, dijo que solo deberían renunciar dos personas específicas.

"Al vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, y el vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Beni, Carlos Ortiz Quezada, los invito a presentar su renuncia. Uno no puede ser juez y parte, no es apropiado, no es ético porque son parte y van a administrar este proceso electoral, y van a ser candidatos simultáneamente. Esto no debería continuar", aseveró.