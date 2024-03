Diputados ya no tratarán las leyes 073 y 075 sobre prórroga de magistrados

Cargando...

La Paz, Bolivia

Tras una semana de enfrentamientos, peleas, insultos, gritos y bochornosas sesiones en la Cámara de Diputados, indicaron que ya no tratarán los proyectos de ley 073 y 075 sobre la prórroga de magistrados. Las normas pasan al Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

"Hubo un incumplimiento de los acuerdos firmados en la comisión bicameral por los jefes de bancada, empezando por no elaborar el orden del día como debió haber sido. Cuando instalaron la sesión aquel jueves (22 de febrero), no permiten que se modifique y tampoco lo someten a votación, tampoco el martes (27 de febrero), continúan y así se trata ese primer proyecto de ley (de créditos), que fue aprobado de manera fraudulenta. Dejan para lo último los dos proyectos de ley que Comunidad Ciudadana (CC) planteó en el acuerdo y cuando llega el momento de tratar, suspenden la sesión de manera arbitraria e ilegal", afirmó Prisila Dantes, diputada de CC, en entrevista con El Mañanero.

En cuanto a los proyectos de ley pendientes, Huanca apuntó que tienen "informe negativo" de la Comisión de Constitución.

"El Senado, la Cámara de origen, nos mandó tres proyectos de ley en diciembre, inconstitucionales. Se hace el análisis respectivo y se remite al Pleno", comentó.

Asimismo, Juan José Huanca, diputado del ala 'arcista' del Movimiento Al Socialismo (MAS), comentó que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, envió una nota al presidente nato a de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, con la referencia: “Solicitud de consideración” de los proyectos de ley 073 y 075 en el pleno de la ALP, ya que culminó el plazo para Diputados.

"La Cámara de Diputados ha perdido competencia, ante esta nota", afirmó Huanca.

La diputada de CC comentó que el oficialismo "a propósito" buscó que se venzan los plazos de tratamientos de las leyes 073 y 075, y que tampoco los remitieron "de manera formal" a la Asamblea para que Choquehuanca convoque a sesión para su tratamiento.

Cargando...

"(La siguiente sesión) estimamos que será el jueves porque el miércoles tenemos reunión de directiva. Por la nota enviada por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, no podemos ya tratar porque ya no tenemos competencia. Es más, se ha quitado de la agenda semanal, no están la 073 y 075, porque ya no es nuestra competencia, según la Constitución Política del Estado, no podemos tratar aquello. Por eso, por mayoría de la directiva, donde también está la oposición, se ha decidido no tratar ninguno de los dos PL, ni 073 o 075", afirmó Huanca.

Ahora se esperará que Presidencia del Legislativo convoque a sesión, para tratar los proyectos de ley de suspensión de plazos procesales y de cese de la prórroga de mandato de los magistrados.

A su vez, Huanca se refirió a los actos de violencia de la semana pasada, aseguró que no los dejaron trabajar, les apagaron los micrófonos y les quitaron los documentos. Dantes respondió que estas situaciones fueron originadas por las actitudes del oficialismo y cuando dejaron ingresar a sectores sociales. El diputado respondió que las organizaciones tienen el derecho de ingresar a la Asamblea.

La diputada apuntó también que muchos integrantes de CC quedaron con heridas. Además, dijo que es normal que haya diferencia de opiniones en su bancada.