¿Dónde está Elías? Bomberos, vecinos y su papá lo buscan día y noche

Cochabamba

Elías Barra Mamani, de 11 años, presenta una discapacidad y se encuentra desaparecido desde el pasado lunes. Equipos de bomberos de la policía iniciaron la búsqueda en la zona de Esquilan, municipio de Colcapirhua.

José Tito Barra llegó desde La Paz, el pasado domingo, a Cochabamba para realizar trabajos de loseta. Acompañado de su hijo de 11 años, realizaba sus labores el pasado lunes. Después de algunas horas se percató que su hijo había desaparecido.

"Estaba con mi hijito, con el siempre estoy. Es mi compañerito a todo lado vamos juntos. Me estaba acompañando y cuando me doy cuenta ya no estaba ahí y lo comencé a buscar", relató el padre, en medio de lágrimas.