El Cristo de la Concordia por minutos lució la camiseta de Wilstermann

Cochabamba, Bolivia

Anoche durante el partido de Wilstermann con Athlético Paranaense el icónico Cristo de la Concordia lució la camiseta del equipo aviador, sin embargo la hinchada que fue responsable no contaba con los permisos para la iluminación, equipos de sonido, ni el uso de los fuegos artificiales.

El sub alcalde de la Comuna “Adela Zamudio”, Andrés Palacios, junto Elvis Gutiérrez, director de la Madre Tierra de la Alcaldía, se constituyeron en el cerro San Pedro, para retirar a quienes estaban en el Cristo.

“Habían juegos pirotécnicos no autorizados, de igual manera la iluminación del Cristo que no tiene autorización. No hubo ningún tipo de permiso para esta actividad en el cerro San Pedro”, confirmó Palacios.