Paranaense vence sobre la hora a Wilstermann en reanudación de la Libertadores; ganan Colo Colo y Liga de Quito

BUENOS AIRES, 15 sep (Reuters) - Athletico Paranaense de Brasil remontó un marcador adverso y venció el martes de manera agónica por 3-2 como visitante a Jorge Wilstermann de Bolivia, en la jornada que marcó la reanudación de la fase de grupos de la Copa Libertadores tras seis meses de interrupción por la pandemia de coronavirus.

El gol del triunfo para el conjunto brasileño lo convirtió a los 91 minutos Walter Da Silva, un delantero de 31 años que meses atrás reapareció luego de una sanción de dos años por un dopaje positivo.

"Fueron dos años sin jugar al fútbol. Este gol no lo voy a olvidar", dijo el goleador, quien durante la suspensión llegó a pesar 117 kilos. "No hay nada mejor que meter un gol en la Libertadores, me saqué un peso enorme de encima".

El argentino Luis González y el joven Christian anotaron los dos tantos restantes de Paranaense.

Gilbert Vargas y el brasileño Sergio Henrique marcaron para Wilstermann, en un partido disputado en los 2.500 metros sobre el nivel del mar de la ciudad boliviana de Cochabamba.

En el otro encuentro del grupo, Colo Colo de Chile venció 2-1 como local a Peñarol de Uruguay gracias a las anotaciones de Gabriel Suazo y Esteban Paredes. Facundo Pellistri hizo el único gol del equipo uruguayo.

Paranaense y Colo Colo lideran la tabla de posiciones con seis unidades, mientras que Wilstermann y Peñarol suman tres al cabo de la primera ronda de tres fechas.

En tanto, por el Grupo D, Liga Deportiva Universitaria de Quito superó por 1-0 a Binacional de Perú con un gol del argentino Matías Zunino.

En el Grupo G, Santos de Brasil y Olimpia de Paraguay igualaron sin goles en un encuentro jugado en la ciudad de San Pablo.

(Reporte de Ramiro Scandolo; editado por Darío Fernández)