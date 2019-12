Oficializan a  Wilstermann como campeón del Clausura 

Súper Deportivo.- César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, oficializó a Wilstermann como campeón del torneo Clausura, esta jornada. Mediante una misiva dirigida a Conmebol inscribió al plantel cochabambino en la plaza de Bolivia 2 para Copa Libertadores 2020.

“La federación solamente administra el fútbol, no es un tribunal deportivo. Hoy cualquier dirigente se resfría y la culpa la tiene Salinas, con esta inscripción estamos desvirtuando cualquier comentario antojadizo”, sentenció el mandamás del balompié nacional, remarcando que dejará sin efecto el reclamo efectuado por The Strongest, cuya directiva exigió un partido de desempate con los “Aviadores”, tras aplicarse el artículo 40 del Código Disciplinario contra Sport Boys, porque este último no se presentó al encuentro con Real Potosí, el pasado domingo.

“La dirigencia anda susceptible y a la defensiva de todo. Personalmente, a mí lo único que me interesa es el bien mayor, el fútbol”, añadió Salinas, quien prefirió evitar dar detalles del caso Sport Boys y Destroyers; aunque fuentes cercanas a directivos federativos manifestaron que ambas instituciones abandonarán la división profesional, siendo Municipal de Vinto y Real Santa Cruz los nuevos integrantes, dejando sin efecto el partido del descenso indirecto.

A continuación le mostramos el orden de clasificados a certámenes internacionales:

COPA LIBERTADORES

Bolívar (Bolivia 1)

Wilstermann (Bolivia 2)

The Strongest (Bolivia 3)

San José (Bolivia 4)

COPA SUDAMERICANA

Nacional Potosí (Bolivia 1)

Blooming (Bolivia 2)

Always Ready (Bolivia 3)

Oriente Petrolero (Bolivia 4)

Periodista.- Ángela Apaza