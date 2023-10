El hombre que amenazó con un arma a su pareja, ya la había golpeado en vía pública (VIDEO)

Santa Cruz, Bolivia

El hombre que fue aprehendido por tentativa de feminicidio por, aparentemente, haber amenazado con un arma de fuego a su pareja, será cautelado por el delito de violencia familiar y doméstica porque "solo la golpeó", según informó el Ministerio Público.

Según la denuncia, el sujeto puso una pistola en el cuello de la mujer. El hecho se registró en la Villa Primero de Mayo.

El sujeto fue capturado este martes por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) durante un operativo en la zona tras denuncia de vecinos. Además, se aprehendió a dos personas que serán investigadas por otros delitos.

Además, apareció un video donde se observa al agresor cuando golpea a la víctima en dos ocasiones en el rostro.

En ese sentido, el fiscal señaló que no amerita que el agresor sea imputado por tentativa de feminicidio, ya que no hubo disparos. La audiencia cautelar del agresor se realizará en las próximas horas.

"Sería una tentativa de feminicidio, pero no concurre porque supuestamente dice que había un arma; si había el arma no se han hecho disparos, como decían. No podemos hablar de tentativa; hay una amenaza, sí, es un hecho flagrante, sí. Aparentemente, le habría amenazado con el arma y le habría puesto en el cuello, pero es no es tentativa, no hubo disparos, gracias a Dios. Entonces, no se causó ningún tipo de lesiones. Es más, el certificado médico forense es de tres días de impedimento", explicó el fiscal.