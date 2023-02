El Alto, Bolivia

El hijo mayor de Vilma, la mujer víctima de feminicidio en la ciudad de El Alto, fue testigo de la muerte de su madre.

El pequeño relató cómo, por más de seis horas, el hombre torturó a su esposa golpeándola con puños y patadas, además de agredirla con un cable durante toda la madrugada. Finalmente, le arrojó baldes con agua fría en la mañana. Todo esto derivó en su muerte.

El padrastro de la mujer indicó que el niño contó cómo su propio padre, con puños y patadas, golpeaba a su madre. También le atacó con un cable de radio y le echó agua fría en todo el cuerpo, en horas de la madrugada en su casa en la ciudad de El Alto.

"Con agua le ha baldeado. Estaba todo su cuerpo mojado, todo su vestido. La wawa, el mayorcito, que tiene 9 años, me ha contado cómo le ha baldeado, todo eso ", detalló Bernardino Cahuna, padrastro de Vilma.

Por eso, la familia de la víctima pide justicia. Aseguran que el sujeto se aprovechaba de su pareja porque ella no tenía a quién recurrir en busca de ayuda ante la violencia de la que era víctima.

"Que se haga justicia, eso queremos, que no se quede así. No tiene mamá, no tiene papá, tiene una hermana que vive en Cochabamba", agregó la prima.