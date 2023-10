En cenizas quedaron al menos 300 puestos en el nuevo mercado de Los Pozos

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Un devastador incendio consumió más de 300 puestos en el nuevo mercado Los Pozos en Santa Cruz, dejando tras de sí una estela de cenizas y destrucción. Aunque las causas del incendio aún son desconocidas, los bomberos lograron controlar el siniestro en una ardua labor que se expandió durante siete horas y lograron rescatar a una persona.

El capitán Álvaro Castillo, de las Unidades Urbanas de Bomberos y Rescate (UUBR), comentó sobre las circunstancias que facilitaron la propagación del fuego: “En la estructura había bastante material de personas que comercializaban un sinfín de productos, lo cual generó que el fuego avance rápidamente. La separación entre puesto y puesto no era la adecuada, lo que también contribuyó a la propagación del incendio”.

Incendio arrasó con más de 300 puestos del nuevo mercado Los Pozos en Santa Cruz; causas aún desconocidas. FOTO: Dron: Walter Chama/RED UNO

A pesar de que este mercado, inaugurado en marzo de 2018, no había reportado incidentes relacionados con problemas eléctricos hasta la fecha, se llevarán a cabo investigaciones exhaustivas para descartar la presencia de conexiones clandestinas que pudieron no ser evidenciadas debido a las llamas.

El capitán Castillo agregó: “La gente sigue entrando para remover las cosas, entonces para los peritos va a ser un poco difícil determinar el origen del incendio”. Mientras tanto, algunos comerciantes afectados tratan desesperadamente de rescatar lo que queda de sus mercaderías. Una de las afectadas lamentó: “Tres puestos tenía mi hermana, todos los perdidos, no quedó nada”, mientras que otra comentó: “Una caseta se me quemó por completo, no saqué ni una aguja”.